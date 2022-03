Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Altrip (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 20.03.2022, gegen 01.05 Uhr, wurde der 18-jährige Fahrer eines Pkw in der Adriastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. hierbei fielen bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen, vor allem an den Augen auf. Einen Urintest konnte der 18-Jährige nicht durchführen, weswegen er zur Dienststelle gebracht wurde, wo ihm durch eine Ärztin zur Feststellung der konsumierten Drogenart und Grad der Drogenbeeinflussung entnommen wurden. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden bis zur Nüchternheit auf der Dienststelle sichergestellt. Vor Ablauf von 24 bis 36 Stunden werden diese ihm nicht ausgehändigt werden können. Beim Verlassen der Dienststelle räumte Fahrer ein, am Vortag Extasy konsumiert zu haben. Den Betroffenen erwartet eine Geldbuße i. H. v. 500,- EUR, einen Punkt in Flensburg sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die Führerscheinstelle wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt. Obwohl die Probezeit erst vor Kurzem abgelaufen war, kann diese dennoch noch Maßnahmen in eigener Zuständigkeit anordnen.

