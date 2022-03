POL-PDLU: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Frankenthal (ots) - Eine Gruppe von 4 Kindern geriet am 19.03.2022, gegen 17:15 Uhr, in der Willy-Brandt-Anlage in Frankenthal mit einer Gruppe von 4-6 Jugendlichen in Streit. Nachdem die Jugendlichen die Kinder geschubst hatten, entfernten sich die Kinder von der Örtlichkeit. Wenig später trafen zwei der Kinder in der Unterführung der Gleise am Hauptbahnhof in Frankenthal erneut auf die Gruppe Jugendlicher. Ein Jugendlicher aus der Gruppe schlug den beiden 10 und ...

