Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Räuberische Erpressung

Frankenthal (ots)

Am 19.03.2022, gegen 16:30 Uhr, begegnete der 10-jährige Geschädigte aus Frankenthal in einem Parkhaus in der Eisenbahnstraße in Frankenthal einer ihm unbekannten männlichen Person. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines schwarzen Klappmessers das Geld des Kindes. Als der 10-Jährige versuchte mit seinem Fahrrad wegzufahren, zerstach der Unbekannte den Hinterreifen des Fahrrads. Der Geschädigte flüchtete daraufhin zu Fuß nach Hause. Die unbekannte männliche Person wurde wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre alt, dunkelhäutig, schwarzer Hoodie mit Kapuze, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe und schwarze Umhängetasche der Marke Nike.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

