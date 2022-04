Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Rollerfahrer schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Selm (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person am Samstag (09.04.2022) in Selm sucht die Polizei Zeugen.

Ein 57-jähriger Selmer befuhr gegen 18.15 Uhr den Kreisverkehr Olfener Straße/Lüdinghausener Straße mit seinem Roller. Als ihm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer an der Anschlussstelle Olfener Straße die Vorfahrt nahm, geriet der Rollerfahrer ins Schleudern und stürzte. Ersthelfer kümmerten sich um den schwer verletzten Mann und verständigten den Rettungsdienst, der den 57-jährigen Selmer nach medizinischer Versorgung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus brachte.

Der bislang unbekannte Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben bzw. Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer 02389-921 3420 zu wenden.

