Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

B10: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall beim Parkplatz Kaiserstein

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr der 83-jährige Lenker eines VW Polo die B10 von Stuttgart kommend in Richtung Vaihingen / Enz. Gegen 18:30 Uhr bog er nach links auf den Parkplatz Kaiserstein ab, wobei er zunächst die durchgezogene Linie in der Fahrbahnmitte und anschließend die Gegenfahrbahn überquerte. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW, der in Richtung Stuttgart fuhr. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der BMW gegen eine auf dem Parkplatz Kaiserstein geparkte Sattelzugmaschine geschoben. Bei dem Unfall wurden der Polo-Fahrer, der 22-jährige BMW-Lenker und dessen drei Mitfahrerinnen im Alter von 20 bis 38 Jahren verletzt. Die fünf Verletzten wurden mit Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Pkw wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten. Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Pkw sowie die Reinigung der Fahrbahn musste die B10 an der Unfallstelle zunächst kurzzeitig komplett gesperrt werden, die letzten Beeinträchtigungen waren gegen 21 Uhr beseitigt. An der Unfallstelle waren neben vier Polizeistreifen aus Ditzingen, Kornwestheim und der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ein Krankentransportwagen, drei Rettungswagen sowie zwei Notärzte eingesetzt. Ebenfalls befanden sich Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt. Die Gründe des Fahrmanövers sowie die Schwere der entstandenen Verletzungen bei den Beteiligten sind bislang noch Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell