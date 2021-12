Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Bagger beschädigt und Kraftstoff entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden mehrere Baumaschinen im Bereich der Landauer Straße in Bad Bergzabern, Zufahrt zur B48, angegangen. Hierbei wurde an einem Fahrzeug die Scheibe eingeworfen und ein Radio entwendet, an drei weiteren Fahrzeugen wurden insgesamt ca. 450 Liter Kraftstoff entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000EUR. Zeugen die im Laufe des Wochenendes verdächtige Beobachtungen in dem Bereich B38/B48 gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

