Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Freitag, den 24.06.2022, im Zeitraum zwischen 14:50 Uhr und 15:05 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Friesenstraße in Ludwigsburg einen Verkehrsunfall und ging anschließend flüchtig. Der weiße VW Golf des 26-jährigen Geschädigten wurde hierbei am vorderen, linken Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ludwigsburg 07141 18-5353 zu melden.

