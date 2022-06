Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Anhänger landet im Garten, Verursacher flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein 60-jähriger Porschefahrer befand sich am Freitag, 24.06.2022, gegen 21.40 Uhr mit seinem Gespann auf dem Weg zum Häckselplatz. Dort angekommen, bemerkte dieser den Verlust seines Anhängers, welcher sich zuvor selbständig gemacht hatte und dadurch im Vorgarten eines Anwohners landete. Nach der Feststellung des Verlusts, kehrte der 60-Jährige zunächst zurück an die Unfallstelle in der Pfaffenäckerstraße, um sich dann jedoch zu Fuß wieder unerlaubt zu entfernen. Kurz nach Eintreffen der Polizei kam der Porschefahrer wieder zurück zur Unfallörtlichkeit. Hier konnte durch die aufnehmenden Polizisten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einer Promille, was eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

