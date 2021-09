Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfallflucht in der Oberen Riedstraße - Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Dienstag gegen 12:30 Uhr parkte ein 27-jähriger Mann seinen BMW in der Oberen Riedstraße am rechten Fahrbahnrand. Als der Mann gegen 15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich der vorderen linken Stoßstange und des Kotflügels einen Streifschaden fest. Der Sachschaden liegt bei rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal (Tel.: 0621/71849-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell