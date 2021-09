Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin im Kreisverkehr übersehen - Unfall mit leichtverletzter Person

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr fuhr eine 55-jährige Smart-Fahrerin von der Mozartstraße kommend in den Kreisverkehr in Richtung Hauptstraße ein und übersah hierbei eine 52-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde von dem Smart erfasst, in dessen Folge sie zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Durch den Rettungsdienst wurde die Frau vor Ort versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war glücklicherweise nicht mehr erforderlich. Am PKW entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell