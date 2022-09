Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer in der Frankfurter Straße

Hagen (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es zu einem Zwischenfall vor einem Imbiss in der Frankfurter Straße. Dort ging ein stark alkoholisierter 45 Jahre alter Mann plötzlich zunächst Gäste der Außengastronomie an. Er provozierte die Anwesenden und warf sogar unvermittelt eine Glasflasche in Richtung einer Person, die glücklicherweise nicht getroffen wurde. Der anwesende Imbissbetreiber versuchte, den Randalierer in Schach zu halten und der Örtlichkeit zu verweisen, woraufhin der Tatverdächtige auch ihn attackierte und leicht verletzte. Die hinzugerufene Polizei nahm den Randalierer letztlich vor Ort in Gewahrsam. Auch die Beamten wurden von ihm beleidigt und er versuchte, die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Nacht endete für den betrunkenen Hagener in der Ausnüchterungszelle und es wurden diverse Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

