POL-HA: Verkehrsunfallflucht in der Lützowstraße

Hagen (ots)

Am 02.08.2022, gegen 21:00 Uhr, kam es in der Lützowstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der unbekannte Fahrer eines grau/silbernen Peugeot die Lützwostraße in Fahrtrichtung Feithstraße befuhr und dabei sowohl einen abgeparkten Volvo als auch einen abgeparkten Dacia beim Vorbeifahren beschädigte. Der Fahrer hielt jedoch nicht an und setzte seine Fahrt bis zur Feithstraße fort, wo er letztlich nach rechts abbog. Ein weiterer Zeuge lief dem Fahrzeug noch hinterher, konnte das Kennzeichen aber nicht mehr vollständig ablesen. Bei dem Fahrer soll es sich vermutlich um einen Mann mit lockigen Haaren gehandelt haben. An den beiden abgeparkten Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise zur bisher ungeklärten Unfallflucht werden an jeder Polizeidienststelle entgegen genommen.

