Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Emmendingen - Bahlingen am Kaiserstuhl: Traktorfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Emmendingen - Bahlingen am Kaiserstuhl: Am 18.10.2022, gegen 07:30 Uhr, streifte ein Traktorfahrer einen entgegenkommenden PKW an einer Engstelle in der Hauptstraße. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Nach einem kurzen Gespräch verließ der unbekannte Fahrer eines Fendt-Schleppers die Unfallstelle mit dem Versprechen, nach kurzer Zeit wieder zurückzukommen. Dies geschah jedoch nicht. Der Fahrer wird als männlich, mittelgroß und im Alter zwischen 30 und 40 Jahren beschrieben.

Wer Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Traktorfahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641 582-0) in Verbindung zu setzen.

RE/jg

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell