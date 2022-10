Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Am Dienstagmittag, 18.10.2022, gegen 13.00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer die Oberbränder Straße in Eisenbach in Richtung Oberbränd. Nachdem er zunächst anhielt, wollte ein weiterer Autofahrer an ihm vorbeifahren. Der 19-Jährige fuhr derweil wieder an und bog nach links ab, ohne dies mit Fahrtrichtungsänderung anzukündigen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Fahrtüchtigkeit des 25-Jährigen Fahrzeuglenker überprüft. Hierbei ergaben sich Verdachtsmomente auf die Beeinflussung durch berauschender Mittel, weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Sollte sich bei der Blutuntersuchung herausstellen, dass der Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss mit seinem Auto fuhr, werden gegen den 19-Jährigen ein weiteres Verfahren und gegebenenfalls führerscheinrechtliche Maßnahmen eingeleitet.

