POL-W: Unfall mit einer Schwerverletzten und hohem Sachschaden

Wuppertal (ots) - Am Sonntag, 04.09.2022, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Brockenstraße in Solingen. Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses befand und von dort mit Gegenständen warf. Als die Einsatzkräfte versuchten, über eine Drehleiter Kontakt mit der augenscheinlich verwirrten und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ...

mehr