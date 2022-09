POL-W: SG Motorradunfall mit zwei Verletzten in Ohligs

Wuppertal (ots) - In der Nacht vom 31.08.2022, gegen 19:00 Uhr auf den 01.09.2022, gegen 07:00 Uhr kam es an sieben Bushaltestellen zwischen Beyenburg und Langerfeld zu mehreren Sachbeschädigungen. Bislang Unbekannte zerstörten die Glasscheiben der Haltestellen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (rb) Rückfragen bitte an: ...

mehr