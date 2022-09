POL-W: W Unfall auf der Berliner Straße - Fußgänger flüchtet

Wuppertal (ots) - Am gestrigen Tag (31.08.2022, 20:45 Uhr) wurde einem 14-Jährigen im Barmer Bahnhof sein Handy geraubt. Zwei bislang unbekannte Täter drohten dem Jugendlichen mit Gewalt und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren. Er übergab sein Handy an die Tatverdächtigen, welche sich daraufhin in Richtung der Winklerstraße entfernten. Der erste Täter ist circa 25 Jahre alt, trug ein Fußballtrikot in ...

