Polizei Wuppertal

POL-W: RS Remscheider mit E-Scooter gestürzt

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (31.08.2022, gegen 10:37 Uhr) ereignete sich auf der Sieper Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Remscheider schwere Verletzungen zuzog. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 23-Jährige mit seinem E-Scooter die Sieper Straße talwärts, als er in Höhe der Einmündung Hof Heidhof die Kontrolle über seinen Roller verlor und stürzte. In der Folge prallte er gegen einen geparkten Mazda CX-5. Der Remscheider erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.060 Euro. (ar)

