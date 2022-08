Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geld, Uhr und Bier als Beute

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen in der Haspelstraße aktiv. An einer Wohnung drückten die Unbekannten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume. Als die Mieterin am Donnerstag gegen 13 Uhr nach Hause kam, stellte sie fest, dass Münzgeld, eine Armbanduhr sowie mehrere Dosen Bier verschwunden sind.

Weil die Frau mehrere Tage nicht in der Wohnung war, ist die genaue Tatzeit unklar. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, können sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. |cri

