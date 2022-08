Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Einbruch Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots)

Dass in seine Wohnung eingebrochen wurde, ist einem Mann aus dem Stadtgebiet diese Woche zum Verhängnis geworden. Unbekannte Täter hatten die kurze Abwesenheit des Bewohners am Sonntagnachmittag genutzt, sich Zugang zu dem Appartement verschafft und ein Tablet sowie eine Spielekonsole gestohlen (wir berichteten: https://s.rlp.de/R7fPv).

Als die Ermittler am Dienstag noch einmal vor Ort waren, um mit dem betroffenen Mieter zu sprechen, stellten sie fest, dass es in der Wohnung intensiv nach Cannabis roch. In der Küche fanden die Beamten schließlich eine Dose mit weißem Pulver, wobei es sich vermutlich um Amphetamin handelt. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Die Dose samt Inhalt wurde daraufhin sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell