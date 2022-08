Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Maroder Pkw verursacht Ölspur

Kaiserslautern (ots)

Sprichwörtlich auf der letzten Rille war ein 59-Jähriger aus Kaiserslautern unterwegs. Sein bereits in die Jahre gekommener Pkw verursachte am Mittwoch eine fast zwei Kilometer lange Ölspur, welche in einer Wiesenfläche endete. Bei der Überprüfung des Fahrzeuges konnten durch die Polizei derart viele Mängel festgestellt werden, welche eine Weiterfahrt unmöglich machten. Fehlende Scheiben und abstehende Karosserieteile rundeten das negative Gesamtbild ab. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle abgeschleppt. Weitere Ermittlungen in Absprache mit der Umweltbehörde wurden eingeleitet. |cpe

