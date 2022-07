POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots) - Ein Kleintransporter eines Fachgeschäfts für Küchen ist in der letzten Nacht im Leipziger Weg in Delmenhorst aufgebrochen worden. In der Zeit von Mittwoch, 06. Juli 2022, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 07. Juli 2022, 06:40 Uhr, haben unbekannte Personen eine Scheibe des geparkten Kleintransporters beschädigt und konnten so auf den Innenraum ...

mehr