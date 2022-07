POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Kleintransporter in Delmenhorst aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine junge Frau wurde am Donnerstag, 07. Juli 2022, 05:40 Uhr, bei einem Verkehrusnfall auf der Straße 'Am Stadion' in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die 25-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit einem Mercedes die Straße 'Am Stadion' in Richtung Elbinger Straße. ...

mehr