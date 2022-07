Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrraddiebstahl am Bahnhof in Delmenhorst +++ Aufmerksame Zeugen sorgen für schnelle Ergreifung eines Tatverdächtigen (Korrektur der Vorfallszeit)

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch, 06. Juli 2022, gegen 17:50 Uhr, den Diebstahl eines Fahrrades am Bahnhof Delmenhorst beobachtet und die Polizei verständigt.

Die beiden Männer befanden sich zur Tatzeit am Fahrradständer in der Wittekindstraße und sahen einen jungen Mann, der sich mit einem Sattel in der Hand zu einem abgeschlossenen Mountainbike begab. Mit der Sattelstange hebelte er das Schloss auf, setzte den Sattel in das leere Sattelrohr ein und entfernte sich mit dem Mountainbike in Richtung Friedrich-Ebert-Allee. Aufgrund der guten Beschreibung des Tatverdächtigen konnte dieser in unmittelbarer Nähe durch die Polizei gestellt werden. Das Fahrrad stellten sie sicher und konnten es am Bahnhof an den zwischenzeitlich eingetroffenen Eigentümer herausgeben. Während der Übergabe erschien ein weiterer Geschädigter, der den Diebstahl seines Sattels zur Anzeige brachte. Diesen hatte der Tatverdächtige vor dem Diebstahl des Mountainbikes entwendet und zum Aufhebeln des Schlosses genutzt. Auch der Sattel konnte an den rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden.

Gegen den 18-jährigen Beschuldigten aus Delmenhorst ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls eingeleitet worden.

