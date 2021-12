Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Straßenlaternen beschädigt - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

In der Nacht von Freitag zum Samstag beschädigten unbekannte Täter, am Hopfenberg in Arnstadt, an mehreren Straßenlaternen, die Abdeckplatten der Stromversorgung. Außerdem rissen sie die dahinter befindlichen Stromkabel heraus, wobei diese zum Teil beschädigt worden sind. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500,- Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch unter Nennung der Bezugsnummer 21469733 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell