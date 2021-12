Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am späten Freitagabend gegen 23:15 Uhr wurde in der Liebetraustraße in Gotha die Scheibe eines geparkten Hyundai durch einen Flaschenwurf beschädigt. Durch einen Zeugen wurden noch Personen beobachtet, welche den Tatort verließen. Die Polizei Gotha sucht weitere Zeugen, welche unter Nennung der Bezugsnummer 0289654 sachdienliche Angaben zu Tat oder Täterschaft machen können. Diese werden gebeten sich unter 03621/78-1124 zu melden. (ms)

