Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 17.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gothaer Straße. Hierbei wollte ein 20-jähriger Fahrer eines BMW in die Straße "Bahnhofsplatz" einbiegen als ein 12-Jähriger die Fahrbahn überquerte. Es kam zur Kollision, der 12 Jahre alte Junge wurde dabei leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Am dem BMW entstand Sachschaden von ungefähr 500 Euro. (jd)

