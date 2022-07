POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wiederholte Entsorgung von Asbestplatten in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Eine Frau wurde am Mittwoch, 06. Juli 2022, 12:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße in Delmenhorst leicht verletzt. Die 48-jährige Delmenhorsterin war mit einem VW auf der Bremer Straße in Richtung Bremen unterwegs. Nach dem Durchfahren einer leichten Linkskurve in Höhe der Tannenbergstraße kam sie mit dem Pkw nach links von ...

mehr