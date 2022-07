POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Fahrerin bei Kollision mit Laternenmast leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 05. Juli 2022, gegen 15:45 Uhr, geriet während Erntearbeiten auf einem Feld an der Dorfstraße in Kirchseelte eine Strohballenpresse des Herstellers Krone in Brand. Ein 40-Jähriger aus dem Kreis Diepholz bemerkte während der Erntearbeiten, dass einige Strohballen in der angehängten Pressmaschine und auch die Pressmaschine selbst ...

mehr