Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Brand eines Traktors auf einem Feld in Dötlingen

Delmenhorst (ots)

Ein Traktor ist am Mittwoch, 06. Juli 2022, gegen 19:50 Uhr, auf einem Feld in der Straße 'Im Großen Ort' in Dötlingen in Brand geraten.

Ein 42-Jähriger aus der Gemeinde Harpstedt befuhr mit einem Fendt den Acker. Während er mit dem Traktor Rundballen bewegte, vernahm er einen Knall und stellte eine Rauchentwicklung fest. Den entstehenden Brand konnte er durch den Einsatz eines Feuerlöschers eindämmen. Die abschließenden Löscharbeiten übernahmen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brettorf.

Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell