POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Aufmerksame Zeugen sorgen für schnelle Aufklärung versuchter Diebstähle

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen haben am Mittwoch, 06. Juli 2022, 12:20 Uhr, eine männliche Person bei versuchten Diebstählen auf einem Parkplatz in der Weberstraße beobachtet und die Polizei verständigt.

Die beiden Zeuge sahen einen Mann, der sich auf dem Parkplatz an abgestellten Fahrzeugen zu schaffen machte. Es wirkte auf sie, als ob der Mann auf der Suche nach unverschlossenen Pkw war. In einem Fall gelang ihm tatsächlich das Öffnen einer Tür. Zunächst begab er sich auf den Fahrersitz und durchsuchte den Innenraum, anschließend öffnete er den Kofferraum. Wertgegenstände konnte er offenbar nicht erlangen. Danach begab sich der Mann in einen nahen Discount-Markt und konnte von der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei gestellt werden.

Während der Sachverhaltsaufnahme konnte festgestellt werden, dass sich derselbe Mann kurz zuvor in einem Kosmetiksalon in der Weberstraße aufgehalten und hier eine Tasche mit Bargeld an sich genommen hatte. Dabei wurde er von einer 32-jährigen Mitarbeiterin überrascht und an der Mitnahme gehindert. Obwohl der Mann Gewalt anwendete, konnte er die Tasche nicht in seinem Besitz behalten und flüchtete. Die 32-Jährige blieb unverletzt.

Gegen den 29-Jährigen mit Kontaktadresse in Mecklenburg-Vorpommern leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten räuberischen Diebstahls ein. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

