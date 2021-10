Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 211022 - 1268 Frankfurt-Innenstadt: 45-Jähriger geht auf Stadtpolizei los

Frankfurt (ots)

(dr) Ein 45 Jahre alter Mann hat am gestrigen Donnerstag, den 21. Oktober 2021, an der Hauptwache zwei 45 und 35 Jahre alte Mitarbeiter der Stadtpolizei verletzt. Bei seiner Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand.

Der spätere Beschuldigte fiel gegen 16.30 Uhr in der B-Ebene der Hauptwache durch sein Verhalten auf, als er lautstark und wild gestikulierend die dortigen sanitären Anlagen betrat. Um mögliche Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten zu verhindern, wollten ihm nun zwei zivile Mitarbeiter der Stadtpolizei nachgehen. In diesem Moment verließ der 45-Jährige jedoch den Toilettenbereich und kam ihnen entgegen. Dabei hielt er eine Bierflasche in der Hand, die er unvermittelt über eine Stadtpolizistin schüttete. Im weiteren Verlauf schlug er ihr mit der Faust ins Gesicht. Bei der darauffolgenden Festnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte auch den zweiten Stadtpolizisten, als er um sich schlug und trat, welchem er darüber hinaus noch ins Gesicht spuckte. Ein Polizeibeamter, der sich auf dem Weg zur Arbeit befand, konnte bei der Festnahme unterstützen, bis eine Streife des 1. Reviers eintraf und den renitenten Mann für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf eine Polizeidienststelle verbrachte.

Der wohnsitzlose 45-Jährige wurde im Anschluss in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert und soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

