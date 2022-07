Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau wurde am Donnerstag, 07. Juli 2022, 05:40 Uhr, bei einem Verkehrusnfall auf der Straße 'Am Stadion' in Delmenhorst leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Die 25-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit einem Mercedes die Straße 'Am Stadion' in Richtung Elbinger Straße. Dabei geriet sie zu weit nach rechts und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW eines 22-Jährigen. Der BMW wurde gegen einen Toyota einer 22-Jährigen und dieser wiederum auf einen Kleintransporter eines 46-Jährigen geschoben. Bei den Haltern der geparkten Pkw handelt es sich um Personen aus Delmenhorst.

Die 25-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gleiches galt für den BMW. Am Toyota und dem Kleintransporter entstanden vergleichsweise geringe Schäden. Der Gesamtschaden wurde auf 23.500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell