POL-BOR: Velen - Ford Kuga entwendet

Autodiebe hatten es in der Nacht zum Donnerstag, 10.03.2022, in Velen auf einen Ford Kuga abgesehen. Der schwarz lackierte Pkw mit BOR-Kennzeichen hatte verschlossen auf einer Auffahrt gestanden. Der Tatort liegt an der Straße "Im Sundern".

Wie die Täter das Auto an sich brachten, blieb vorerst ungeklärt. Die Polizei schließt jedoch nicht aus, dass sich die Diebe das drahtlose Verriegelungssystem zunutze machten. Immer wieder gelingt es den Kriminellen, die Funksignale von "Keyless Go"-Schlüsseln zu verstärken. Damit können sie die Türen eines Wagens öffnen, ohne diesen aufbrechen zu müssen. Besitzer derartiger Schlüssel sollten diese möglichst abgeschirmt aufbewahren.

Generell gilt in Sachen Schutz vor Autodiebstahl: Wer die Möglichkeit hat, stellt sein Fahrzeug möglichst in einer verschlossenen Garage ab. Eine weitere Form, es gegen Diebstähle zu sichern: eine abschließbare Lenkradkralle. Wer sein Fahrzeug draußen abstellt, wählt dafür am besten einen gut beleuchteten Platz. Nicht zuletzt sollten Fenster und Türen beim Verlassen des Fahrzeugs gut geschlossen beziehungsweise verriegelt sein.

Die jüngste Tat reiht sich ein in eine Serie gleichgelagerter Fälle: Wie berichtet, haben Unbekannte im südlichen Kreis Borken mehrfach Autos vom Typ Ford Kuga entwendet. Die jüngste vorangegangene Tat hatte sich Anfang März dieses Jahres in Groß Reken abgespielt (Link zur Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5161627). Weiterer solcher Fälle hatte es im Februar in Heiden und im November 20221 in Gescher gegeben. Ebenfalls im Jahr 2021 stahlen Autodiebe Fahrzeuge vom Typ Ford Kuga in Heiden und Raesfeld.

Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

