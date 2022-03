POL-BOR: Gronau - Ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Bocholt (ots) - Böse Überraschung für eine Autofahrerin in Bocholt-Stenern: Als die Frau zu ihrem Wagen kam, fand sie den blauen VW erheblich beschädigt vor. Das Fahrzeug hatte auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg gestanden - dort muss es am Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 15.15 Uhr zu einem Unfall gekommen sein. Die verursachende Person entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu ...

