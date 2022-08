Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laptop aus geparktem Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der Polizei am Donnerstag aus dem Stadtteil Hohenecken gemeldet worden. Hier machten sich unbekannte Täter über Nacht in der Schlossstraße an einem VW Golf zu schaffen. Sie öffneten den Pkw auf noch ungeklärte Weise und rissen sich eine Laptop-Tasche inklusive Laptop der Marke Dell und Firmendokumenten unter den Nagel. Außerdem nahmen sie eine silberne Sonnenbrille der Marke Diesel mit.

Aufbruchspuren wurden an dem Fahrzeug nicht gefunden. Der Wagen verfügt allerdings über ein sogenanntes "Keyless-Go"-System.

Zeugen, die zwischen Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell