Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Begrüßung der Neuzugänge im PP Wuppertal - Einladung an Medienvertreterinnen und Medienvertreter zum Fototermin

Wuppertal (ots)

Am 01.09.2022 freuen wir uns über insgesamt 103 Kolleginnen und Kollegen, die ihren Dienst beim Polizeipräsidium Wuppertal aufnehmen. Darunter sind 92 frisch ernannte Kommissarinnen und Kommissare, die nach erfolgreicher Ausbildung ihrem Ersteinsatz bei uns freudig entgegen sehen. In diesem Jahr werden wir von dem personellen Zuwachs - 36 Beamtinnen und Beamte in der Polizeiinspektion Wuppertal, - 17 in Solingen und - 16 in Remscheid einsetzen. 23 weitere Neuzugänge werden die Direktion Kriminalität verstärken. Elf Beamtinnen und Beamte wechseln aus anderen Kreispolizeibehörden in die unterschiedlichen Direktionen unserer Behörde. Zusätzlich haben in den vergangenen zwölf Monaten fünf Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte und 30 Regierungsbeschäftigte ihren Dienst in der Kreispolizeibehörde Wuppertal angetreten. Polizeipräsident Markus Röhrl begrüßt unsere "Neuen" im Rahmen einer Feierstunde und zur Vereidigung am Donnerstag, den 01.09.2022, im Polizeipräsidium Wuppertal. Der Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal, Prof. Dr. Uwe Schneidewind, spricht ein Grußwort. Zu den anschließenden Fototerminen laden wir Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich ein: 1. Polizeipräsidium in Wuppertal: Gegen 11:10 Uhr Gruppenfotos mit allen Neuzugängen und anschließend mit den Wuppertaler Kolleginnen und Kollegen vor dem Haupteingang des Polizeipräsidiums. (Friedrich-Engels-Allee 228) 2. Hauptwache in Remscheid: Die neuen Kolleginnen und Kollegen für Remscheid können gegen 13:30 Uhr fotografiert werden. (Quimperplatz 1) 3. Hauptwache in Solingen: Gegen 13:30 Uhr stehen die Solinger Neuzugänge für ein Gruppenfoto zur Verfügung. (Kölner Straße 26) (cb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell