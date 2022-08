Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Elberfeld - Pkw stößt mit Krad zusammen

Wuppertal (ots)

Am heutigen Morgen (31.08.2022, 08:00 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kradfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 20-jährige Wuppertalerin mit ihrem Nissan Qashqai die Brüningstraße um nach rechts auf die Blankstraße abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem 19-jährigen Yamahafahrer. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro. Während der Unfallaufnahme übernahm die Polizei die Verkehrsregelung. (ar)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell