Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - LZ2 - Feuerschein unklare // zu sehen von der Bockumerstrasse in Richtung Stockum

Werne (ots)

Am Freitag den 07.01.2022 um 19:10 wurde der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einer unklaren Feuermeldung im Stockumer Einsatzgebiet gerufen. Die Erkundung der Einsatzkräfte ergab, dass in einem Waldstück in Stockum eine Holzhütte brannte. Da in direkter Nähe zum Brandort kein Hydrant vorhanden war, fuhren zwei Feuerwehrfahrzeuge einen so genannten Pendelverkehr. Die Einsatzkräfte nahmen zwei Strahlrohre vor und löschten den Brand. Im Einsatz waren zwei Löschfahrzeuge (3-HLF20-1, 3-LF20-1) und ein Gerätewagen (3-GwÖl-1) mit etwa 20 Kameraden. Gegen 22 Uhr konnte der Leitstelle Einsatzende gegeben werden.

