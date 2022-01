Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - LZ3 - Brennt Spülmaschine

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Um 09:35 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte sowie der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne unter dem Einsatzstichwort "FEUER_3 - Brennt Spülmaschine" in die Schillerstraße in Werne alarmiert. Glücklicherweise warte die Bewohnerin bereits vor dem Gebäude. Die Erkundung bestätigte eine brennende Spülmaschine in der Küche des Einfamilienhauses. Der Angriffstrupp löschte die brennende Spülmaschine und brachte qualmende Reste davon ins Freie. Die Räume wurden gelüftet und mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Im Anschluss wurde mit einem Wassersauger noch Wasser aufgenommen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Die Einsatzstelle konnte nach rund 45 Minuten an den Eigentümer übergeben werden. Vor Ort waren rund 30 Kräfte des Löschzuges 1 und 3 mit folgenden Fahrzeugen (1-ELW1, 1-HLF201, 1-DLK23-1, 1-TLF3000-1, 1-LF20KATS-1, 3-HLF20-1, 3-LF20-1, 3-GwÖL-1) sowie ein Rettungswagen, der Notarzt und die Polizei. Einsatzende konnte der Leitstelle gegen 10:15 Uhr gemeldet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell