Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Jugendlichen am Barmer Bahnhof

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Tag (31.08.2022, 20:45 Uhr) wurde einem 14-Jährigen im Barmer Bahnhof sein Handy geraubt. Zwei bislang unbekannte Täter drohten dem Jugendlichen mit Gewalt und forderten ihn auf, seine Taschen zu leeren. Er übergab sein Handy an die Tatverdächtigen, welche sich daraufhin in Richtung der Winklerstraße entfernten. Der erste Täter ist circa 25 Jahre alt, trug ein Fußballtrikot in dunkelblau und eine graue Hose. Der zweite Täter soll im gleichen Alter sein, einen schwarzen Bart tragen und mit einem grauen Jogginganzug sowie einer schwarzen Kappe bei der Tat bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (rb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell