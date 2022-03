POL-HM: Futterautomat "An der Ziegenbuche" entwendet

Bad Münder (ots) - In der Nacht von Freitag (25.03.2022) auf Samstag (26.03.2022) brachen unbekannte Täter in die Sporthalle in der Straße "Kösterbrink" ein. Über ein aufgedrücktes Fenster gelangten der oder die Täter in den Umkleidebereich der Sporthalle. Hier wurden Schränke aufgehebelt. Der oder die Einbrecher nahmen Lautsprecher, Bekleidungsstücke (Jacken) und Sektflaschen mit. Ebenfalls in dieser Nacht ...

