Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfall auf der B 442

Bild-Infos

Download

Bad Münder (ots)

Am Dienstag, 22.03.2022, gegen 17:10 Uhr, kam es auf der Friedhofskreuzung in Bad Münder zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 45-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Münder befuhr mit seinem VW Touran die L 421, aus Springe kommend, und wartete an der Friedhofskreuzung zunächst ordnungsgemäß an der roten Ampel. Nach Angaben von mehreren Zeugen fuhr der Mann jedoch los, bevor die Ampel auf Grün umsprang.

Er überquerte die Kreuzung und bemerkte, dass einige Fahrzeuge aus Richtung Bad Nenndorf aufgrund ihrer grünen Ampelphase ebenfalls in die Kreuzung einfuhren. Der Touran hielt auf der Kreuzung an und ließ die Fahrzeuge passieren. Danach fuhr er erneut an, um die Kreuzung in Richtung Ortsmitte Bad Münder zu queren. Hierbei übersah er den nahenden roten Toyota, der ebenfalls aus der Richtung Bad Nenndorf in die Kreuzung einfuhr. Der rote Toyota kollidierte mit der Front des Touran.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrzeugführer des Touran leicht verletzt. Der 65-Fahrzeugführer des Toyota blieb unverletzt.

Der Sachschaden wurde vorläufig auf 7.500 Euro geschätzt.

Die Friedhofskreuzung musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch den Ortskern Bad Münder abgeleitet.

Gegen den Fahrzeugführer des Touran wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Missachtens des Rotlichtes der Lichtzeichenanlage eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell