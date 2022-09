Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sichert Mann von Dach in der Brockenstraße

Wuppertal (ots)

Am Sonntag, 04.09.2022, kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Brockenstraße in Solingen. Zeugen hatten einen Mann gemeldet, der sich auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses befand und von dort mit Gegenständen warf.

Als die Einsatzkräfte versuchten, über eine Drehleiter Kontakt mit der augenscheinlich verwirrten und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehenden Person aufzunehmen, reagierte diese kaum auf Ansprache. Stattdessen warf sie mit Gegenständen in Richtung der Beamten und ließ sich zunächst nicht dazu bewegen, das Dach zu verlassen. Durch die Feuerwehr wurden Sprungpolster um das Wohnhaus aufgebaut.

Um eine weitere Eigengefährdung des Mannes auszuschließen, wurden in der Folge Spezialkräfte eingesetzt. Diesen gelang es gegen 18:15 Uhr, den Mann zu sichern und schließlich mit der Drehleiter zu Boden zu bringen und dort an medizinisches Personal zu übergeben. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Maßnahmen zur Prüfung einer möglichen Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Einrichtung dauern an. (tk)

