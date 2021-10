Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (50) bei Abbiegeunfall verletzt

Bochum (ots)

Bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Hamme am Dienstag, 5. Oktober, ist ein Radfahrer verletzt worden.

Gegen 14.15 Uhr befuhr ein 50-jähriger Radfahrer aus Essen den Radweg der Dorstener Straße in Richtung Holsterhausen und wollte die Hofsteder Straße überqueren. Zeitgleich war ein 26-jähriger Autofahrer aus Bochum ebenfalls auf der Dorstener Straße in Richtung Holsterhausen unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Hofsteder Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden.

Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

