POL-FR: Breisach: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab

Freiburg (ots) - Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 18.10.2022, die Bundesstraße 317. Gegen 11.05 Uhr kam sie in Höhe der Einmündung in das Gewerbegebiet Entenbad in den Gegenverkehr und streifte einen Pkw eines entgegenkommenden 48-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht ...

mehr