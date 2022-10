Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: vermutlich am Steuer kurz eingeschlafen und in den Gegenverkehr gekommen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 46-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Dienstag, 18.10.2022, die Bundesstraße 317. Gegen 11.05 Uhr kam sie in Höhe der Einmündung in das Gewerbegebiet Entenbad in den Gegenverkehr und streifte einen Pkw eines entgegenkommenden 48-Jährigen. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Es besteht der Verdacht, dass die 46-Jährige kurz eingeschlafen war und deshalb in den Gegenverkehr kam.

