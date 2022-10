POL-FR: Herrschried: Autofahrer kommt von Straße ab - leicht verletzt

Freiburg (ots) - Am Dienstagmittag, 18.10.2022, hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der K 6515 kurz vor Bonndorf-Boll schwere Verletzungen zugezogen. Gegen 14:50 Uhr war die 52-jährige Frau mit ihrem Auto am Ende der starken Gefällstrecke am Ortseingang von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen kollidierte mit mehreren Bäumen und einem Geländer, bevor er über einem Bach an einer Aufschüttung zum ...

