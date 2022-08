Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Unfallflucht eines Radfahrers vom Samstagabend

Karlsruhe (ots)

Im Nachgang zu der bereits veröffentlichten Verkehrsunfallflucht auf dem Adenauerring am Samstagabend gegen 22 Uhr sucht die Polizei nun mit einer detaillierteren Beschreibung nach dem bei dem Unfall verletzten Radfahrer.

Dieser flüchtete nach dem Unfall zu Fuß in Richtung Innenstadt. Das beschädigte Fahrrad wurde durch Polizeibeamte sichergestellt. Es handelt sich um ein silbernes Herrenfahrrad der Marke "Campus", älteres Modell, mit schmalem schwarzem Sattel, der leicht beschädigt ist. Der Sattel war leicht nach vorne geneigt. Am Fahrrad ist nur am hinteren Rad ein schwarzes Schutzblech, am Lenker sind silberne Griffe, sog. Hörnchen, montiert. Außerdem ist eine orangefarbene Klingel angebracht.

Der bislang unbekannte Fahrer war wohl um die 60 Jahre alt, auffallend groß, ca. 185 bis 190 cm und hatte lange, helle Haare. Vermutlich trug er eine kurze, grüne Hose und ein graues Oberteil.

Entgegen der ersten Zeugenaussagen verletzte sich der Mann beim Sturz vom Fahrrad wohl nur leichter an der rechten Körperseite. Unter anderem hatte er eine leicht blutende Wunde am rechten Knie und eine Schürfwunde an der rechten Schläfe.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Der bei dem Unfall verletzte Motorradfahrer konnte das Krankenhaus nach Behandlung seiner Verletzungen am Sonntag verlassen.

Heike Umminger, Pressestelle

