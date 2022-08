POL-KA: (KA) Kronau - Zu schnell im Kreisverkehr - Autofahrer verursacht Unfall

Karlsruhe (ots) - Unbekannte entwendeten am Samstag gegen 20.30 Uhr im Kopfweg in Eggenstein ungefähr 1.000 Kilogramm Kupferstangen aus einem Vereinsheim. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten die Täter offenbar ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. In der Folge stahlen sie unter anderem ...

mehr